Писеев не верит в скорое возвращение россиян на международные соревнования

Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев высказал мнение, что российским спортсменам потребуется время для возвращения на международную арену.

«Думаю, что потребуется ещё немало времени для полноценного возвращения наших фигуристов на международную арену. И от них самих, как и от руководителей ФФККР, мало что зависит», — приводит слова Писеева РИА Новости.

Международный олимпийский комитет (МОК) 25 января призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

Российские фигуристы пропускают международные соревнования сезона-2022/23 из-за отстранения Международным союзом конькобежцев (ISU).

Ранее серебряный призёр Олимпиады в танцах на льду, хореограф Илья Авербух заявил, что ни один всероссийский турнир не может заменить чемпионаты мира и Европы.