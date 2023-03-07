Писеев не верит в скорое возвращение россиян на международные соревнования
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«Думаю, что потребуется ещё немало времени для полноценного возвращения наших фигуристов на международную арену. И от них самих, как и от руководителей ФФККР, мало что зависит», — приводит слова Писеева РИА Новости.
Международный олимпийский комитет (МОК) 25 января призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.
Российские фигуристы пропускают международные соревнования сезона-2022/23 из-за отстранения Международным союзом конькобежцев (ISU).
Ранее серебряный призёр Олимпиады в танцах на льду, хореограф Илья Авербух заявил, что ни один всероссийский турнир не может заменить чемпионаты мира и Европы.