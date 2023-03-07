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Авербух: ни один всероссийский турнир не может заменить чемпионаты мира и Европы

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Серебряный призёр Олимпиады в танцах на льду, хореограф Илья Авербух заявил, что ни один всероссийский турнир не может заменить чемпионаты мира и Европы.
Авербух: ни один всероссийский турнир не может заменить чемпионаты мира и Европы
  • РИА Новости

«Соревновательный сезон у наших спортсменов был очень насыщенный, за что нужно сказать огромное спасибо ФФККР.

Хотя ни один всероссийский турнир не может в полной мере заменить чемпионаты мира и Европы, этапы и финал Гран-при, но всё же на российских фигуристах санкции сказываются в меньшей степени, чем на представителях других видов спорта», — приводит слова Авербуха «РИА Новости».

Российские фигуристы пропускают международные соревнования сезона-2022/23 из-за отстранения Международным союзом конькобежцев (ISU).

Ранее главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская высказалась о готовности российских спортсменов к соревнованиям на международной арене.

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