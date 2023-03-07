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El Mundo: испанская прокуратура предъявит «Барселоне» обвинения в коррупции

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Прокуратура Испании завершила работу над обвинительным актом по «делу Негрейры» и предъявит «Барселоне» обвинения в коррупции.
El Mundo: испанская прокуратура предъявит «Барселоне» обвинения в коррупции
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

Об этом сообщает El Mundo.

По информации источника, помимо этого будет подана жалоба против экс-президента клуба Хосепа Бартомеу и Энрикеса Негрейры.

15 февраля появилась информация, что клуб с 2016 по 2018 год заплатил €1,4 млн компании DASNIL 95, принадлежащей Энрикесу Негрейре, который занимал на тот момент пост вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации.

Если будет доказан факт мошенничества в сотрудничестве между испанским клубом и Негрейрой, то ФИФА и УЕФА могут понизить «Барселону» в дивизионе и лишить титулов, а также отстранить клуб от участия в Лиге чемпионов на один сезон.

Ранее сообщалось, что испанская федерация футбола сотрудничает с УЕФА в расследовании по «делу Негрейры».

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