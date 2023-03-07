Mash: у Костомарова прогрессирует сепсис

У олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова прогрессирует сепсис.

Об этом сообщает Mash.

По информации источника, врачи не могут остановить заражение, а ткани рук и ног продолжают отмирать.

Отмечается, что полноценно в сознание Костомаров пока не пришёл. Он может реагировать только на простые команды.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, а затем был переведён в больницу в Коммунарке, где ему начали проводить процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.

Сообщалось, что на фоне осложнений ему ампутировали часть ноги и несколько пальцев на руках.

Ранее хореограф Илья Авербух заявил, что большая часть информации о состоянии Костомарова является выдумкой.