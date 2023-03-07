Mash: у Костомарова прогрессирует сепсис
- РИА Новости
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Об этом сообщает Mash.
По информации источника, врачи не могут остановить заражение, а ткани рук и ног продолжают отмирать.
Отмечается, что полноценно в сознание Костомаров пока не пришёл. Он может реагировать только на простые команды.
10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, а затем был переведён в больницу в Коммунарке, где ему начали проводить процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.
Сообщалось, что на фоне осложнений ему ампутировали часть ноги и несколько пальцев на руках.
Ранее хореограф Илья Авербух заявил, что большая часть информации о состоянии Костомарова является выдумкой.