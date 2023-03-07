Винер заявила, что российские спортсмены не страдают от нехватки соревнований

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер высказалась об отстранении отечественных спортсменов от международных турниров.

«Мы будем работать дальше. У нас впереди ещё много всяких выступлений, соревнований. Через два дня начинается гран-при «Кубок Чемпиона Алины Кабаевой», к нам приезжают спортсмены из 17 стран. И у нас будут клубные соревнования, не под эгидой международной федерации. Поэтому у нас все выступают, выступают за свои клубы», — сказала Ирина Винер.

Ранее сообщалось, что Винер прокомментировала получение государственной награды.