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Винер заявила, что российские спортсмены не страдают от нехватки соревнований

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер высказалась об отстранении отечественных спортсменов от международных турниров.
Винер заявила, что российские спортсмены не страдают от нехватки соревнований
  • © Алексей Даничев

«Мы будем работать дальше. У нас впереди ещё много всяких выступлений, соревнований. Через два дня начинается гран-при «Кубок Чемпиона Алины Кабаевой», к нам приезжают спортсмены из 17 стран. И у нас будут клубные соревнования, не под эгидой международной федерации. Поэтому у нас все выступают, выступают за свои клубы», — сказала Ирина Винер.

Ранее сообщалось, что Винер прокомментировала получение государственной награды.

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