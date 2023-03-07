Валентина Шевченко сделала заявление после поражения Грассо

Бывшая чемпионка UFC Валентина Шевченко выступила с заявлением после поражения от Алексы Грассо на турнире UFC 285.

«Победа или поражение, спасибо, что вы со мной. Трудные времена воспитывают сильных людей. Боевые искусства — это моя жизнь, и я вернусь для незамедлительного реванша сильнее, чем когда-либо», — написала Шевченко в соцсетях.

Бой проходил в ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе (США) и завершился удушающим приёмом в четвёртом раунде. Таким образом, Грассо стала обладательницей титула в наилегчайшем весе.

На счету Шевченко 22 победы в 26 поединках в MMA. У мексиканки 16 побед в 19 боях.

Ранее Джон Джонс поделился эмоциями после завоевания титула UFC в тяжёлом весе.