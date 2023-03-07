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Бородавко назвал «допингерами» норвежских лыжников-астматиков

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о спортсменах, у которых есть терапевтические разрешения.
Бородавко назвал «допингерами» норвежских лыжников-астматиков
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Все те спортсмены, у которых есть терапевтические исключения, — это допингеры, включая астматиков. Они все сидят на препаратах. Как только уберут терапевтические разрешения, мы увидим другую картину, даже в норвежской команде», — цитирует Бородавко РИА Новости.

3 марта норвежский врач Уве Феранген заявил, что до 70% лыжников сборной принимают лекарства от астмы.

На чемпионате мира — 2023 в Планице (Словения) норвежские лыжники завоевали десять золотых, 15 серебряных и семь бронзовых наград.

Ранее сообщалось, что Йоханнес Клебо обошёл Александра Большунова по количеству медалей на крупнейших турнирах.

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