Бородавко назвал «допингерами» норвежских лыжников-астматиков

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о спортсменах, у которых есть терапевтические разрешения.

«Все те спортсмены, у которых есть терапевтические исключения, — это допингеры, включая астматиков. Они все сидят на препаратах. Как только уберут терапевтические разрешения, мы увидим другую картину, даже в норвежской команде», — цитирует Бородавко РИА Новости.

3 марта норвежский врач Уве Феранген заявил, что до 70% лыжников сборной принимают лекарства от астмы.

На чемпионате мира — 2023 в Планице (Словения) норвежские лыжники завоевали десять золотых, 15 серебряных и семь бронзовых наград.

Ранее сообщалось, что Йоханнес Клебо обошёл Александра Большунова по количеству медалей на крупнейших турнирах.