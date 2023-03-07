Про Месси сделают мультсериал
- AP
Разработкой проекта об игроке займётся Sony Music Entertainment в сотрудничестве с Leo Messi Management.
«Возможность принять участие в анимационном проекте делает меня счастливым, потому что сбылась одна из моих мечт!» — заявил Месси.
Мультсериал расскажет о детстве футболиста, которому предстоит преодолеть препятствия во время путешествия по видеоигре.
Напомним, что Месси является чемпионом мира в составе Аргентины. Футболист семь раз получал приз лучшему игроку «Золотой мяч».
Ранее Месси поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».