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Про Месси сделают мультсериал

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси станет главным героем нового мультсериала.
Про Месси сделают мультсериал
  • AP

Разработкой проекта об игроке займётся Sony Music Entertainment в сотрудничестве с Leo Messi Management.

«Возможность принять участие в анимационном проекте делает меня счастливым, потому что сбылась одна из моих мечт!» — заявил Месси.

Мультсериал расскажет о детстве футболиста, которому предстоит преодолеть препятствия во время путешествия по видеоигре.

Напомним, что Месси является чемпионом мира в составе Аргентины. Футболист семь раз получал приз лучшему игроку «Золотой мяч».

Ранее Месси поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».

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