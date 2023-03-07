Бой Абубакара Нурмагомедова с Харрисом в UFC отменён
«Абубакар не сможет выступать из-за плохого самочувствия. Бой отменён», — приводит слова собеседника ТАСС.
Бой должен был состояться 11 марта.
В последнем бою Нурмагомедов победил Гаджи Омаргаджиева единогласным решением судей на UFC 280.
Харрис в прошлом поединке нокаутом проиграл Шавкату Рахмонову на UFC Fight Night.
Ранее бывшая чемпионка UFC Валентина Шевченко поблагодарила поклонников за поддержку после поражения от Алексы Грассо на турнире UFC 285.