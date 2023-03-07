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Бой Абубакара Нурмагомедова с Харрисом в UFC отменён

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Российский боец Абубакар Нурмагомедов не сможет принять участие в поединке с Карлстоном Харрисом.

«Абубакар не сможет выступать из-за плохого самочувствия. Бой отменён», — приводит слова собеседника ТАСС.

Бой должен был состояться  11 марта.

В последнем бою Нурмагомедов победил Гаджи Омаргаджиева единогласным решением судей на UFC 280.

Харрис в прошлом поединке нокаутом проиграл Шавкату Рахмонову на UFC Fight Night.

Ранее бывшая чемпионка UFC Валентина Шевченко поблагодарила поклонников за поддержку после поражения от Алексы Грассо на турнире UFC 285.

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