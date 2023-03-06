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Шевченко: ММА не прощает ошибок

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Бывшая чемпионка UFC Валентина Шевченко поблагодарила поклонников за поддержку после поражения от Алексы Грассо на турнире UFC 285.

«Вы со мной в хорошие и трудные периоды, я это очень ценю. Тяжёлые времена рождают сильных людей. Боевые искусства — это моя жизнь. Я вернусь к реваншу сильнее, чем когда-либо. MMA не прощает ошибок», — написала Шевченко в социальной сети.

Бой проходил в ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе (США) и завершился удушающим приёмом в четвёртом раунде.

Таким образом, Грассо стала обладательницей титула в наилегчайшем весе.

На счету Шевченко 22 победы в 26 поединках в MMA. У мексиканки 16 побед в 19 боях.

Ранее сообщалось, что казахстанский боец MMA Шавкат Рахмонов удушающим приёмом победил американца Джеффа Нила на UFC 285.

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