Осимхен: верю, что в ближайшие годы Кварацхелия может выиграть «Золотой мяч»
«Он исключительный парень, я это сразу понял. Я верю, что он имеет возможность выиграть «Золотой мяч» в ближайшие годы, надеюсь, что он принесёт много пользы нашей команде», — приводит слова Осимхена Tuttomercatoweb.
В нынешнем сезоне Кварацхелия провёл 25 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал 15 результативных передач.
Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года.
Ранее агент Кварацхелии заявил, что игрок не перейдёт ни в один другой итальянский клуб.