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Осимхен: верю, что в ближайшие годы Кварацхелия может выиграть «Золотой мяч»

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Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен высказал мнение, что полузащитник Хвича Кварацхелия может выиграть награду «Золотой мяч».

«Он исключительный парень, я это сразу понял. Я верю, что он имеет возможность выиграть «Золотой мяч» в ближайшие годы, надеюсь, что он принесёт много пользы нашей команде», — приводит слова Осимхена Tuttomercatoweb.

В нынешнем сезоне Кварацхелия провёл 25 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал 15 результативных передач.

Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года.

Ранее агент Кварацхелии заявил, что игрок не перейдёт ни в один другой итальянский клуб.

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