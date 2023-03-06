Осимхен: верю, что в ближайшие годы Кварацхелия может выиграть «Золотой мяч»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен высказал мнение, что полузащитник Хвича Кварацхелия может выиграть награду «Золотой мяч».

«Он исключительный парень, я это сразу понял. Я верю, что он имеет возможность выиграть «Золотой мяч» в ближайшие годы, надеюсь, что он принесёт много пользы нашей команде», — приводит слова Осимхена Tuttomercatoweb.

В нынешнем сезоне Кварацхелия провёл 25 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал 15 результативных передач.

Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года.

Ранее агент Кварацхелии заявил, что игрок не перейдёт ни в один другой итальянский клуб.