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Неймар выбыл до конца сезона из-за травмы голеностопа

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Форвард ПСЖ Неймар не сможет принять участие в текущем сезоне Лиги 1 из-за травмы голеностопа.
Неймар выбыл до конца сезона из-за травмы голеностопа
  • Gettyimages.ru

Как сообщается на сайте французского футбольного клуба, бразильцу в ближайшие дни будет проведена операция в больнице в Дохе.

Игрок может пропустить три-четыре месяца из-за травмы.

Неймар травмировался в матче 24-го тура чемпионата Франции с «Лиллем». С поля его уносили на носилках. 

Ранее нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе ответил на вопрос, забьёт ли он три гола в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».

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