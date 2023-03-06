КДК РФС не отменит красную карточку защитника «Оренбурга» Сивакова

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет не будет отменять красную карточку футболиста «Оренбурга» Михаила Сивакова в матче 18-го тура чемпионата России с «Ахматом».

«Мы отменяем только прямые красные карточки. Если ЭСК сочтёт это решение судьи ошибкой, красная всё равно не будет отменена? Не будет. Это же была вторая жёлтая. Такое мы не можем отменять», — приводит слова Григорьянца Sport24.

Встреча проходила на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу грозненского клуба.

Напомним, что судья назначил пенальти в пользу «Ахмата» за фол, который был за пределами поля: защитнику Сивакову, случайно наступившему на ногу игроку хозяев за лицевой линией, после просмотра cистемы видеопомощи арбитр показал красную карточку.

Ранее сообщалось, что «Оренбург» попросит ЭСК РФС оценить действия судей в матче с «Ахматом».