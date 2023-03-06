37-летнего Модрича вызвали в сборную Хорватии на матчи квалификации чемпионата Европы
Об этом сообщает пресс-служба Хорватского футбольного союза в социальных сетях.
25 марта сборной Хорватии предстоит матч с Уэльсом, а 28 марта состоится матч с Турцией.
37-летний футболист провёл за сборную 162 матча, в которых забил 23 мяча.
Чемпионат Европы состоится с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.
Ранее главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич высказался о будущем Луки Модрича в национальной команде.