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37-летнего Модрича вызвали в сборную Хорватии на матчи квалификации чемпионата Европы

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Полузащитник Лука Модрич получил вызов в сборную Хорватии для участия в матчах квалификации чемпионата Европы-2024.

Об этом сообщает пресс-служба Хорватского футбольного союза в социальных сетях.

25 марта сборной Хорватии предстоит матч с Уэльсом, а 28 марта состоится матч с Турцией.

37-летний футболист провёл за сборную 162 матча, в которых забил 23 мяча.

Чемпионат Европы состоится с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.

Ранее главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич высказался о будущем Луки Модрича в национальной команде.

 

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