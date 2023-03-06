Ковальчук заявил, что решение Проворова отказаться от участия в ЛГБТ-акции достойно уважения

Генеральный менеджер сборной России на Олимпиаде в Пекине Илья Ковальчук отреагировал на отказ защитника «Филадельфия Флайерз» Ивана Проворова разминаться перед матчем НХЛ с «Анахайм Дакс» из-за специальных клубных джерси с символикой ЛГБТ.

«Там никто не обязан участвовать в таких акциях. Есть благотворительные мероприятия — там участвует вся команда. А такого рода вещи делаются по желанию. Поэтому то, как Ваня себя повёл, заслуживает уважения. У человека есть своё мнение», — приводит слова Ковальчука Sport24.

18 января Иван Проворов отказался разминаться перед матчем регулярного чемпионата с «Анахайм Дакс» (5:2) из-за специальных клубных джерси с символикой ЛГБТ. Россиянин объяснил своё решение религиозными убеждениями.

Ранее комиссар НХЛ Гэри Беттмэн выступил с заявлением по ситуации с российским защитником «Филадельфия Флайерз» Иваном Проворовым.