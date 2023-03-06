Полузащитник Тоби Алдервейрелд объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии.

«С детства я мечтал играть за сборную. Очень благодарен за то, что эта мечта стала реальностью. С болью в сердце я объявляю, что завершаю карьеру в сборной Бельгии», — написал Алдервейрелд в социальных сетях.

Всего Алдервейрелд сыграл за сборную Бельгии 127 матчей, забил пять голов и отдал 12 результативных передач.

В составе национальной команды он сыграл на трёх чемпионатах мира и двух чемпионатах Европы.

Ранее сборная Бельгии объявила о назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера.