Узнать больше

Алдервейрелд объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии

Короткая ссылка
Полузащитник Тоби Алдервейрелд объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии.
Алдервейрелд объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии
  • Gettyimages.ru

«С детства я мечтал играть за сборную. Очень благодарен за то, что эта мечта стала реальностью. С болью в сердце я объявляю, что завершаю карьеру в сборной Бельгии», — написал Алдервейрелд в социальных сетях.

Всего Алдервейрелд сыграл за сборную Бельгии 127 матчей, забил пять голов и отдал 12 результативных передач.

В составе национальной команды он сыграл на трёх чемпионатах мира и двух чемпионатах Европы.

Ранее сборная Бельгии объявила о назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить