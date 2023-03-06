Ковальчук: приятно, когда глава государства уделяет тебе внимание

Генеральный менеджер сборной России на Олимпиаде в Пекине Илья Ковальчук прокомментировал благодарность от президента России Владимира Путина.

«Я узнал об этом от Алексея Юрьевича Жамнова. Всегда приятно, когда тебе уделяют внимание. Особенно когда это делает глава государства. Большое спасибо ему за это», — цитирует Ковальчука Sport24.

Глава государства выразил благодарность штабу сборной России за серебро на Олимпийских играх в Пекине. В финале турнира российские хоккеисты уступили команде Финляндии со счётом 1:2.

Ранее Жамнов заявил, что сборная продолжает работать над подготовкой к Олимпиаде, несмотря на все высказывания.