Ковальчук: приятно, когда глава государства уделяет тебе внимание
- РИА Новости
«Я узнал об этом от Алексея Юрьевича Жамнова. Всегда приятно, когда тебе уделяют внимание. Особенно когда это делает глава государства. Большое спасибо ему за это», — цитирует Ковальчука Sport24.
Глава государства выразил благодарность штабу сборной России за серебро на Олимпийских играх в Пекине. В финале турнира российские хоккеисты уступили команде Финляндии со счётом 1:2.
Ранее Жамнов заявил, что сборная продолжает работать над подготовкой к Олимпиаде, несмотря на все высказывания.