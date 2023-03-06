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Ковальчук: приятно, когда глава государства уделяет тебе внимание

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Генеральный менеджер сборной России на Олимпиаде в Пекине Илья Ковальчук прокомментировал благодарность от президента России Владимира Путина.
Ковальчук: приятно, когда глава государства уделяет тебе внимание
  • РИА Новости

«Я узнал об этом от Алексея Юрьевича Жамнова. Всегда приятно, когда тебе уделяют внимание. Особенно когда это делает глава государства. Большое спасибо ему за это», — цитирует Ковальчука Sport24.

Глава государства выразил благодарность штабу сборной России за серебро на Олимпийских играх в Пекине. В финале турнира российские хоккеисты уступили команде Финляндии со счётом 1:2.

Ранее Жамнов заявил, что сборная продолжает работать над подготовкой к Олимпиаде, несмотря на все высказывания.

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