Червоткин — о допинговом деле Полторанина: относиться хуже не стал, но разочарование есть

Российский лыжник Алексей Червоткин заявил, что был разочарован из-за допингового дела казахстанского лыжника Алексея Полторанина.

«Разочарование — это вот ситуация с Лёхой Полтораниным. Я вспоминал, как в 2018-м отстраняли от Олимпиады в Пхёнчхане ни за что… Полторанин приходил к нам, вроде искренне поддерживал, а потом с ним самим такое. Относиться к нему хуже я не стал и не буду, но разочарование есть», — приводит слова Червоткина «Чемпионат».

Полторанин был в числе задержанных спортсменов во время полицейской облавы на чемпионате-2019 в Зефельде.

Позднее он был дисквалифицирован на четыре года за применение кровяного допинга.

В 2020 году появилась информация, что Полторанин использовал кровяной допинг на Олимпийских играх 2018 года.

Ранее Червоткин предположил, почему он не смог догнать Александра Большунова в масс-старте на 50 км на «Чемпионских высотах».