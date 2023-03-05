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Червоткин: сил и выносливости не хватило, чтобы догнать Большунова

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Лыжник Алексей Червоткин предположил, почему он не смог догнать Александра Большунова в масс-старте на 50 км на «Чемпионских высотах».
Червоткин: сил и выносливости не хватило, чтобы догнать Большунова
  • РИА Новости

«Сил и выносливости не хватило всё‑таки. Наверное, слабоват ещё. Нужно потренироваться. Но уже рад, что проигрыши не такие большие, не гигантские. В принципе, сегодня первая тройка заехала плотно. Скольжение и трасса подготовлены хорошо, инвентарь тоже работал супер, великолепно.

Это спорт. Бывает, проигрывают 0,1 секунды и четвёртыми становятся, как мы это уже видели здесь. Тут победителей не судят — сколько он выиграл и как он выиграл. Понятно, что он должен выигрывать честно, а с каким преимуществом — уже без разницы», — приводит слова Червоткина «Матч ТВ».

Победу в гонке одержал Александр Большунов. Он преодолел дистанцию в 50 км за 2 часа 6 минут и 11 секунд. Замкнул тройку призёров Сергей Устюгов (+21,0).

Ранее Устюгов высказался о своих отношениях с соотечественником Большуновым.

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