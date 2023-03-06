Уткин высказался об отстранении Тарасовой от комментирования фигурного катания

Журналист Василий Уткин прокомментировал ситуацию с заслуженным тренером по фигурному катанию Татьяной Тарасовой и Первым каналом.

«Татьяну Тарасову, говорят, отстранили от комментирования. Господи, эка невидаль! Давеча со мной это произошло в девятый, кажется, раз», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Евгений Плющенко после первенства России — 2023 среди юниоров заявил, что его фигуристов на турнире засудили. Он также отметил, что в скором времени его спортсмены могут начать менять гражданство из-за такого отношения. Тарасова поддержала высказывание двукратного олимпийского чемпиона. Затем стало известно, что Первый канал отстранил тренера от комментирования финала Гран-при России из-за этой ситуации.

Ранее Тарасова заявила, что при несправедливом судействе готова защищать любого тренера.