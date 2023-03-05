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Медведев и Рублёв проведут выставочный матч в Мексике

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Российский теннисист Даниил Медведев сообщил, что сыграет со своим соотечественником Андреем Рублёвым в неофициальном матче для своих поклонников в Мексике.
Медведев и Рублёв проведут выставочный матч в Мексике
  • AP

«Очень взволнован перед возвращением в Мехико вместе с Андреем Рублёвым 20 марта», — написал Медведев в социальных сетях.

Медведев в финале турнира АТР 4 марта переиграл Рублёва со счётом 6:2, 6:2.

Этот трофей стал для него третьим подряд. На предыдущей неделе он победил британца Энди Маррея (6:4, 6:4) в финале турнира ATP в Дохе (Катар), а до этого выиграл турнир ATP в Роттердаме (Нидерланды), в финале обыграв итальянца Янника Синнера (5:7, 6:2, 6:2).

Ранее Медведев рассказал, как переживает успех после трёх выигранных турниров подряд.

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