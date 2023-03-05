Медведев рассказал, как переживает успех после трёх выигранных подряд турниров

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о своих трёх победах в финалах подряд.

«Три титула подряд не выхолащивают и не притупляют радость. Спортсмены знают, насколько тяжело играть турниры подряд, когда они идут от недели к неделе. В этом смысле каждая следующая победа ещё более радостная, так как на предыдущих соревнованиях испытываешь это чувство, хочется его повторить. Это не просто сделать. Но когда получается, испытываешь только больше радости», — приводит слова теннисиста «Чемпионат».

4 марта в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае (ОАЭ) Медведев одержал победу над соотечественником Андреем Рублёвым со счётом 6:2, 6:2.

Этот трофей стал для него третьим подряд. На прошлой неделе он победил британца Энди Маррея (6:4, 6:4) в финале турнира ATP в Дохе (Катар), а до этого выиграл турнир ATP в Роттердаме (Нидерланды), в финале обыграв итальянца Янника Синнера (5:7, 6:2, 6:2).

Ранее сообщалось, что Медведев стал шестым по количеству трофеев среди действующих теннисистов.