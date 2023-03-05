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Кобелев: победа над «Крыльями» придала сил «Динамо», команда будет прибавлять с каждой игрой

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Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал победу столичного клуба над «Крыльями Советов» в матче 18-го тура чемпионата России.
Кобелев: победа над «Крыльями» придала сил «Динамо», команда будет прибавлять с каждой игрой
  • РИА Новости

«Я бы не стал говорить, что «Крылья Советов» — неудобный соперник для «Динамо». Всё-таки кубковые игры отличались своей стратегией, и нужно понимать, что команды постепенно вкатываются в сезон. У кого-то получается хуже, у кого-то лучше. Уверен, сегодняшняя победа придала сил ребятам и «Динамо» будет прибавлять с каждой игрой», — заявил Кобелев в интервью RT.

Он также отметил, что никаких претензий к судейству в матче нет и всё было по делу.

«Да, поначалу казалось, что в моментах с голами не было нарушений правил, но после демонстрации повторов всё вставало на свои места. Особенно в эпизоде со вторым мячом, когда Бенхамин Гарре подыграл себе рукой. Важно разбирать такие моменты», — добавил Кобелев.

Ранее генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказал мнение, что столичному клубу необходимо улучшить свою игру.

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