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Кафельников: у меня не было сомнений, что россиян допустят на Уимблдон-2023

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Победитель двух турниров Большого шлема Евгений Кафельников отреагировал на информацию, что российские и белорусские теннисисты смогут участвовать в Уимблдоне и других турнирах на территории Великобритании.
Кафельников: у меня не было сомнений, что россиян допустят на Уимблдон-2023
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«Хорошая новость о допуске спортсменов на Уимблдон! Иначе и быть не могло. У меня и до этого не было никаких сомнений по допуску наших теннисистов на турнир. Был в этом уверен», — цитирует Кафельникова Sport24.

Как сообщает The Daily Telegraph, Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) намерен отменить запрет на участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях на территории Великобритании.

Отмечается, что игрокам, возможно, придётся подписать некий документ с подтверждением того, что они не будут прославлять политику России во время проведения соревнований.

Напомним, что весной прошлого года Всеанглийский клуб лаун‑тенниса и крокета и LTA объявили, что теннисистам из России и Белоруссии запрещено выступать на Уимблдонском турнире и других соревнованиях в Великобритании из-за ситуации на Украине. Позже ATP и WTA оштрафовали LTA.

Ранее Тарпищев прокомментировал информацию о возможном допуске российских теннисистов на Уимблдон.

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