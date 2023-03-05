Кафельников: у меня не было сомнений, что россиян допустят на Уимблдон-2023

Победитель двух турниров Большого шлема Евгений Кафельников отреагировал на информацию, что российские и белорусские теннисисты смогут участвовать в Уимблдоне и других турнирах на территории Великобритании.

«Хорошая новость о допуске спортсменов на Уимблдон! Иначе и быть не могло. У меня и до этого не было никаких сомнений по допуску наших теннисистов на турнир. Был в этом уверен», — цитирует Кафельникова Sport24.

Как сообщает The Daily Telegraph, Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) намерен отменить запрет на участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях на территории Великобритании.

Отмечается, что игрокам, возможно, придётся подписать некий документ с подтверждением того, что они не будут прославлять политику России во время проведения соревнований.

Напомним, что весной прошлого года Всеанглийский клуб лаун‑тенниса и крокета и LTA объявили, что теннисистам из России и Белоруссии запрещено выступать на Уимблдонском турнире и других соревнованиях в Великобритании из-за ситуации на Украине. Позже ATP и WTA оштрафовали LTA.

Ранее Тарпищев прокомментировал информацию о возможном допуске российских теннисистов на Уимблдон.