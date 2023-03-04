Уткин: поле на стадионе «Спартака» хуже, чем в Ульяновске
- РИА Новости
«Поле на стадионе «Спартака» хуже, чем в Ульяновске. Мало что трава не выросла, и это под лампами солнечного света, так ещё и мяч дробит — оно не ровное. Укатать тоже нельзя было?» — написал журналист в соцсетях.
В настоящий момент «Спартак» в Москве на стадионе «Открытие Арена» принимает «Урал». Счёт после первого тайма — 1:1.
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