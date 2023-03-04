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Уткин: поле на стадионе «Спартака» хуже, чем в Ульяновске

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Журналист Василий Уткин поделился впечатлениями от качества газона на стадионе «Спартака» перед матчем 18-го тура чемпионата России с «Уралом».
Уткин: поле на стадионе «Спартака» хуже, чем в Ульяновске
  • РИА Новости

«Поле на стадионе «Спартака» хуже, чем в Ульяновске. Мало что трава не выросла, и это под лампами солнечного света, так ещё и мяч дробит — оно не ровное. Укатать тоже нельзя было?» — написал журналист в соцсетях.

В настоящий момент «Спартак» в Москве на стадионе «Открытие Арена» принимает «Урал». Счёт после первого тайма — 1:1.

Ранее Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Минспорта отказать в предоставлении гражданства РФ Квинси Промесу.

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