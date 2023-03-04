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Грачёва вышла в полуфинал турнира WTA в Остине

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Российская теннисистка Варвара Грачёва одержала победу над американкой Слоан Стивенс в матче 1/4 финала турнира Женской теннисной ассоциации в Остине (США).
Грачёва вышла в полуфинал турнира WTA в Остине
  • Gettyimages.ru

Встреча продолжалась 1 час 51 минуту и завершилась со счётом 7:6, 6:3.

22-летняя россиянка выполнила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из 10. На счету американкой теннисистки один эйс, одна двойная ошибка на подаче и три реализованных брейк-пойнта из шести.

В полуфинале турнира WTA Грачёва встретится с американкой Кэти Волынец. Игра состоится 5 марта.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев победил серба Новака Джоковича и вышел в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Дубае (ОАЭ).

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