Тарасова назвала заниженными баллы Титовой на Гран-при России среди юниоров

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова раскритиковала работу судей за оценки ученице Евгения Плющенко на Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров в Санкт-Петербурге.

«Я думаю, что это большая несправедливость. Даже если у Титовой и были недокруты, то с падениями их сравнить нельзя. Её прыжки всё равно стоят больших баллов. Вероника сегодня откаталась хорошо», — цитирует Тарасову РИА Новости.

По её мнению, Вероника Жилина «катала не самую свою выдающуюся программу».

«Когда она исполняет три четверных и два акселя, потому что у неё была перебинтована нога. Но она была очень хороша. Это не укладывается ни в какие рамки. Судьи просто отстаивают свою точку зрения», — добавила Тарасова.

Золотую медаль завоевала Вероника Жилина, которая получила по сумме двух программ 222,45 балла. Серебро выиграла Дарья Садкова (206,09), бронзу — Мария Гордеева (204,08). Софья Титова расположилась на четвёртом месте (200,99).

Ранее болельщики освистали оценки ученицы Евгения Плющенко Софьи Титовой за произвольную программу в финале Гран-при России среди юниоров.





