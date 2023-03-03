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Рублёв эмоционально отреагировал на выход в финал турнира в Дубае

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Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу над немцем Александром Зверевым в матче 1/2 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае (ОАЭ).
Рублёв эмоционально отреагировал на выход в финал турнира в Дубае
  • AP
  • © Kamran Jebreili

«Я морально готовился к тому, что будет третий сет, но каким-то образом сохранил сет-пойнт. У меня было несколько матчболов, но Александр играл хорошо. В итоге при счёте 9:9 я хорошо отыграл розыгрыш, а затем сказал себе: «Хорошо, давай попробуем сделать это здесь и сейчас». Мне повезло и я выиграл сумасшедший розыгрыш. Это был суперинтенсивный тай-брейк», — приводит слова теннисиста пресс-служба ATP.

Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту и завершилась со счётом 6:3, 7:6 (11:9).

25-летний россиянин два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Зверева 12 эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

Таким образом, Рублёв вышел в финал турнира ATP, где встретится с победителем игры между россиянином Даниилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем.

Ранее сообщалось, что Рублёв после победы над Зверевым написал на камере «Цой жив».

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