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Жилина выиграла в финале Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров

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Вероника Жилина стала победительницей финала Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров.
Жилина выиграла в финале Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Спортсменка показала лучший результат в произвольной программе, набрав 150,70 балла.

Второе место заняла Дарья Садкова, получившая от судей 206,09 балла. Третья — Мария Гордеева (204,08).

Финал Гран-при России среди взрослых пройдёт 2—5 марта в Санкт-Петербурге. Соревнования состоятся во дворце спорта «Юбилейный». 

Ранее болельщики освистали оценки ученицы Евгения Плющенко Софьи Титовой за произвольную программу в финале Гран-при России среди юниоров.

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