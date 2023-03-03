Жилина выиграла в финале Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров
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Спортсменка показала лучший результат в произвольной программе, набрав 150,70 балла.
Второе место заняла Дарья Садкова, получившая от судей 206,09 балла. Третья — Мария Гордеева (204,08).
Финал Гран-при России среди взрослых пройдёт 2—5 марта в Санкт-Петербурге. Соревнования состоятся во дворце спорта «Юбилейный».
Ранее болельщики освистали оценки ученицы Евгения Плющенко Софьи Титовой за произвольную программу в финале Гран-при России среди юниоров.