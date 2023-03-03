Неймар не сыграет за ПСЖ в матче с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов
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«В двух ближайших матчах Ней не сыграет. Наш блок будет компактнее и плотнее. Без Неймара у нас вместо двух полузащитников будет три полузащитника и два атакующих футболиста. Это очень серьёзная потеря для нас», — цитирует Гальтье RMC Sport.
Неймар травмировался в матче 24-го тура чемпионата Франции с «Лиллем». С поля его уносили на носилках. По информации СМИ, у футболиста диагностирован частичный разрыв связок голеностопного сустава. Игрок может пропустить три-четыре недели из-за травмы.
Матч между ПСЖ и «Баварией» состоится 8 марта в 23:00 мск.
Ранее в ПСЖ рассказали о характере травмы Неймара.