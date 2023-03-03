Дарья Непряева пошутила, назвав сестру Наталью «своим крестом»

Лыжница Дарья Непряева пошутила, что из-за частых встреч на сборах и соревнованиях надоедают друг другу с сестрой, олимпийской чемпионкой Натальей.

«Мы видимся с Наташей каждый день. По несколько раз на дню. Я счастлива. По сути, моя семья рядом со мной, поэтому намного легче воспринимаешь сборы. По сути, я дома. Конечно, надоедаем друг другу, но это моя сестра, я от этого никуда не денусь, это мой крест», — цитирует Дарью Непряеву РИА Новости.

Спортсменка также высказалась об отстранении российских лыжников от международных соревнований и заявила, что она не особо тяжело переживает санкции, потому что не добилась нужных высоких результатов. По её словам, ей нравится бегать в России с сильными соперниками и высокой конкуренцией.

Сборная России отстранена Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее Непряева высказалась о работе под руководством старшего тренера сборной России Юрия Бородавко.