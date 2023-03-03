Узнать больше

Дарья Непряева пошутила, назвав сестру Наталью «своим крестом»

Короткая ссылка
Лыжница Дарья Непряева пошутила, что из-за частых встреч на сборах и соревнованиях надоедают друг другу с сестрой, олимпийской чемпионкой Натальей.
Дарья Непряева пошутила, назвав сестру Наталью «своим крестом»
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Мы видимся с Наташей каждый день. По несколько раз на дню. Я счастлива. По сути, моя семья рядом со мной, поэтому намного легче воспринимаешь сборы. По сути, я дома. Конечно, надоедаем друг другу, но это моя сестра, я от этого никуда не денусь, это мой крест», — цитирует Дарью Непряеву РИА Новости.

Спортсменка также высказалась об отстранении российских лыжников от международных соревнований и заявила, что она не особо тяжело переживает санкции, потому что не добилась нужных высоких результатов. По её словам, ей нравится бегать в России с сильными соперниками и высокой конкуренцией. 

Сборная России отстранена Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. 

Ранее Непряева высказалась о работе под руководством старшего тренера сборной России Юрия Бородавко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить