Дарья Непряева: Бородавко — самый современный тренер

Лыжница Дарья Непряева высказалась о работе под руководством старшего тренера сборной России Юрия Бородавко.

«Привыкла к нагрузкам тренера, но пока перевариваю я их тяжеловато. Он это понимает, не давит на меня, переживает за меня. Мы постоянно с ним разговариваем. Юрий Викторович, в моём понимании, самый современный тренер», — цитирует Непряеву РИА Новости.

Она также отметила, что в команде полная демократия и свобода в действиях.

Напомним, что известными учениками тренера являются олимпийские чемпионы Александр Большунов и Наталья Непряева.

Ранее лыжник Евгений Белов сообщил, что он и Денис Спицов болели перед победной эстафетой на «Чемпионских высотах».