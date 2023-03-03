Дарья Непряева: Бородавко — самый современный тренер
- РИА Новости
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«Привыкла к нагрузкам тренера, но пока перевариваю я их тяжеловато. Он это понимает, не давит на меня, переживает за меня. Мы постоянно с ним разговариваем. Юрий Викторович, в моём понимании, самый современный тренер», — цитирует Непряеву РИА Новости.
Она также отметила, что в команде полная демократия и свобода в действиях.
Напомним, что известными учениками тренера являются олимпийские чемпионы Александр Большунов и Наталья Непряева.
Ранее лыжник Евгений Белов сообщил, что он и Денис Спицов болели перед победной эстафетой на «Чемпионских высотах».