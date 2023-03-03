Волейболистка Кадочкина не приняла предложения от европейских клубов

Доигровщица калининградского «Локомотива» Татьяна Кадочкина дала понять, что получала предложения перейти в команды из европейских чемпионатов.

«Честно скажу, мысли такие возникали. Даже больше скажу: были конкретные предложения. Но я приняла для себя решение, что мне нужно ещё хотя бы несколько лет поиграть в России», — цитирует Кадочкину «Спорт-Экспресс».

19-летняя волейболистка подчеркнула, что ей необходимо сначала набраться уверенности, повысить свой уровень.

«Чтобы моя игра была более стабильной. И ехать уже на лидирующие позиции. Пока что думаю так, а как сложится всё дальше, не могу сказать», — сказала Кадочкина.

Кадочкина выступала за «Динамо-Ак Барс» (Казань) до конца сезона-2021/22, после чего перешла в «Локомотив». Ранее из казанского клуба в турецкий «Фенербахче» перешла Арина Федоровцева.

Ранее сообщалось, что Всероссийская федерация волейбола обсудит выступление сборной на Азиатских играх.





