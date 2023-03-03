Узнать больше

Волейболистка Кадочкина не приняла предложения от европейских клубов

Короткая ссылка
Доигровщица калининградского «Локомотива» Татьяна Кадочкина дала понять, что получала предложения перейти в команды из европейских чемпионатов.

«Честно скажу, мысли такие возникали. Даже больше скажу: были конкретные предложения. Но я приняла для себя решение, что мне нужно ещё хотя бы несколько лет поиграть в России», — цитирует Кадочкину «Спорт-Экспресс».

19-летняя волейболистка подчеркнула, что ей необходимо сначала набраться уверенности, повысить свой уровень.

«Чтобы моя игра была более стабильной. И ехать уже на лидирующие позиции. Пока что думаю так, а как сложится всё дальше, не могу сказать», — сказала Кадочкина.

Кадочкина выступала за «Динамо-Ак Барс» (Казань) до конца сезона-2021/22, после чего перешла в «Локомотив». Ранее из казанского клуба в турецкий «Фенербахче» перешла Арина Федоровцева.

Ранее сообщалось, что Всероссийская федерация волейбола обсудит выступление сборной на Азиатских играх.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить