Узнать больше

Мостовой: «Спартаку» не будет легко в Кубке против «Урала»

Короткая ссылка
Бывший игрок московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о противостоянии в Кубке России между московский «Спартаком» и екатеринбургским «Уралом».

«Урал» сейчас тоже хорошо играет. Легко «Спартаку» не будет. Многие «Спартак» расхваливают, но в матчах с «Локомотивом» всё было скрипя зубами. В первом матче при ничейном счёте не засчитали гол, но никто не понял почему. Во второй игре, когда был ничейный счёт, всё было на тоненького. Думаю, так будет и с «Уралом», — цитирует Мостового Газета.Ru.

В 1/2 финала «Пути РПЛ» «Спартак» сыграет с «Уралом», а ЦСКА встретится с «Крыльями Советов».

Первые матчи пройдут с 14 по 16 марта. Ответные — с 4 по 6 апреля.

Во втором этапе 1/4 финала «Пути регионов» сыграют «Ахмат» — «Краснодар», «Пари НН» — «Ростов», «Зенит» — «Динамо» и «Локомотив» — «Акрон».

Ранее защитник московского «Спартака» Никита Чернов поделился мнением о результатах жеребьёвки Кубка России.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить