Мостовой: «Спартаку» не будет легко в Кубке против «Урала»

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о противостоянии в Кубке России между московский «Спартаком» и екатеринбургским «Уралом».

«Урал» сейчас тоже хорошо играет. Легко «Спартаку» не будет. Многие «Спартак» расхваливают, но в матчах с «Локомотивом» всё было скрипя зубами. В первом матче при ничейном счёте не засчитали гол, но никто не понял почему. Во второй игре, когда был ничейный счёт, всё было на тоненького. Думаю, так будет и с «Уралом», — цитирует Мостового Газета.Ru.

В 1/2 финала «Пути РПЛ» «Спартак» сыграет с «Уралом», а ЦСКА встретится с «Крыльями Советов».

Первые матчи пройдут с 14 по 16 марта. Ответные — с 4 по 6 апреля.

Во втором этапе 1/4 финала «Пути регионов» сыграют «Ахмат» — «Краснодар», «Пари НН» — «Ростов», «Зенит» — «Динамо» и «Локомотив» — «Акрон».

Ранее защитник московского «Спартака» Никита Чернов поделился мнением о результатах жеребьёвки Кубка России.





