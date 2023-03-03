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Автогол Милитао принёс «Барселоне» победу в матче 1/2 финала Кубка Испании с «Реалом»

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«Барселона» в гостях нанесла поражение мадридскому «Реалу» в первом матче 1/2 финала плей-офф Кубка Испании по футболу.

Игра на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Хави.

Автогол в свой актив записал Эдер Милитао (26-я минута).

Главный судья встречи Хосе Мунуэра Монтера показал футболистам семь жёлтых карточек.

Ответный матч пройдёт в столице Каталонии 5 апреля.

Ранее сообщалось, что фанаты «Реала» устроили акцию протеста перед матчем с «Барселоной» в 1/2 финала Кубка Испании из-за дела о судейском скандале.

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