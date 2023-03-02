Лапочкин согласился с решением ЭСК по пенальти «Локомотиву» в матче со «Спартаком»

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Лапочкин прокомментировал решение Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) по поводу пенальти в ворота «Локомотива» в матче Кубка России со «Спартаком».

«Однозначно тут не может быть другого мнения. Рука не была в опоре у защитника. И она увеличила объём тела, стелилась по земле. Судья находился в идеальной позиции. Моментально назначил пенальти. И поэтому ЭСК приняла единственно верное решение», — цитирует Лапочкина «Матч ТВ».

ЭСК РФС считает, что контакт мяча с рукой игрока «Локомотива» Хермана Конти в своей штрафной являлся наказуемым, учитывая место контакта мяча в области кисти руки защитника.

В 1/2 финала «Пути РПЛ» «Спартак» сыграет с «Уралом», а ЦСКА встретится с «Крыльями Советов».

Первые матчи пройдут с 14 по 16 марта. Ответные — с 4 по 6 апреля.

Во втором этапе 1/4 финала «Пути регионов» сыграют «Ахмат» — «Краснодар», «Пари НН» — «Ростов», «Зенит» — «Динамо» и «Локомотив» — «Акрон».

Ранее защитник московского «Спартака» Никита Чернов поделился мнением о результатах жеребьёвки Кубка России.