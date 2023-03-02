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Гамрот: думаю, у Дариуша хорошие шансы победить Махачева

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Польский боец смешанных единоборств Матеуш Гамрот высказал мнение, что американец Бенэил Дариуш может победить россиянина Ислама Махачева.

«Бой мечты — с Махачевым. В нашем с Бенэилом поединке он показал высококлассные навыки в борьбе. Кроме того, Дариуш обладает тяжёлым ударом и хорош в джиу-джитсу. Я думаю, да, у него действительно высокие шансы на победу в бою с Исламом», — приводит слова Гамрота Sportskeeda.

Поединок между Махачевым и австралийцем Александером Волкановски на турнире UFC 284 продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46. Таким образом, Ислам провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.

Дариуш одержал верх над Матеушем Гамротом на UFC 280. Американцу присудили победу раздельным решением судей. На счету Дариуша 22 победы, четыре поражения и одна ничья.

Ранее Волкановски объяснил, почему хотел увидеть победу Оливейры над Махачевым.

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