«Осасуна» минимально обыграла «Атлетик» в первом матче полуфинала Кубка Испании
Игра на стадионе «Эль-Садар» завершилась со счётом 1:0 в пользу коллектива Хагоба Аррасате.
Единственный мяч забил Эз Абде (47-я минута).
Ответная игра между клубами состоится 4 апреля, команды встретятся в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес».
В другом полуфинале встретятся «Реал» и «Барселона».
Ранее главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о команде перед предстоящим матчем с «Реалом» в полуфинале Кубка Испании.