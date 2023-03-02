«Осасуна» минимально обыграла «Атлетик» в первом матче полуфинала Кубка Испании

«Осасуна» нанесла поражение «Атлетику» в первом матче полуфинала Кубка Испании.

Игра на стадионе «Эль-Садар» завершилась со счётом 1:0 в пользу коллектива Хагоба Аррасате.

Единственный мяч забил Эз Абде (47-я минута).

Ответная игра между клубами состоится 4 апреля, команды встретятся в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес».

В другом полуфинале встретятся «Реал» и «Барселона».

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о команде перед предстоящим матчем с «Реалом» в полуфинале Кубка Испании.