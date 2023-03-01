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Олимпийский чемпион Превц попал в больницу после падения с трамплина

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Олимпийский чемпион Петер Превц попал в больницу после падения с трамплина во время тренировки на чемпионате мира в Планице.
Олимпийский чемпион Превц попал в больницу после падения с трамплина
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Zurnal24 со ссылкой на Словенскую ассоциацию лыжного спорта.

Сообщается, что сразу после толчка с трамплина 30-летний спортсмен потерял координацию и неудачно упал. В машину скорой помощи его уносили на носилках.

Отмечается, что на данный момент Превц в сознании и нормально разговаривает.

Превц является олимпийским чемпионом 2022 года и двукратным призёром зимних Олимпийских игр 2014 года, также он трёхкратный призёр чемпионатов мира.

Ранее сообщалось, что президент ФЛГР Елена Вяльбе недовольна тем, что ряд регионов не отправляли своих спортсменов на «Чемпионские высоты».

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