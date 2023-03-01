Вяльбе: безобразие, что на «Чемпионские высоты» приехали только 25 регионов

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе недовольна тем, что ряд регионов не отправляли своих спортсменов на «Чемпионские высоты».

«Соревнования хорошие. Единственное что — безобразие, что на «Чемпионские высоты» приехали только 25 регионов, не приехали даже некоторые соседние, хотя других соревнований сейчас не проходит», — приводит слова Вяльбе «Спорт-Экспресс».

С 22 февраля по 6 марта в Малиновке (Архангельская область) проходят соревнования «Чемпионские высоты». Этот турнир считается альтернативой чемпионату мира в Планице (Словения).

Ранее Вяльбе заявила, что два российских города будут претендовать на проведение этапа Кубка мира в случае возвращения на международную арену.