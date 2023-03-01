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Вяльбе: безобразие, что на «Чемпионские высоты» приехали только 25 регионов

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе недовольна тем, что ряд регионов не отправляли своих спортсменов на «Чемпионские высоты».
Вяльбе: безобразие, что на «Чемпионские высоты» приехали только 25 регионов
  • РИА Новости

«Соревнования хорошие. Единственное что — безобразие, что на «Чемпионские высоты» приехали только 25 регионов, не приехали даже некоторые соседние, хотя других соревнований сейчас не проходит», — приводит слова Вяльбе «Спорт-Экспресс».

С 22 февраля по 6 марта в Малиновке (Архангельская область) проходят соревнования «Чемпионские высоты». Этот турнир считается альтернативой чемпионату мира в Планице (Словения).

Ранее Вяльбе заявила, что два российских города будут претендовать на проведение этапа Кубка мира в случае возвращения на международную арену.

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