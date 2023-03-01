Узнать больше

Вяльбе заявила, что Тюмень и Вельск будут претендовать на проведение международных соревнований

Короткая ссылка
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что два российских города будут претендовать на проведение этапа Кубка мира в случае возвращения на международную арену.
Вяльбе заявила, что Тюмень и Вельск будут претендовать на проведение международных соревнований
  • РИА Новости

«Мы надеемся, что, когда решатся все вопросы, мы будем выходить на международную арену. И будем предлагать для международных соревнований не только Тюмень, но и Вельск, надеюсь, здесь откроется аэропорт. Иностранцам будет сложно, конечно, они не привыкли на таких трассах тренироваться, но ничего, потерпят», — приводит слова Вяльбе «Спорт-Экспресс».

Сборная России отстранена Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. В октябре FIS продлила отстранение россиян на весь сезон-2022/23.

С 22 февраля по 6 марта в Малиновке проходят соревнования «Чемпионские высоты».

Ранее лыжник Алексей Червоткин оценил уровень чемпионата мира по лыжным гонкам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить