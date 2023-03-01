Вяльбе заявила, что Тюмень и Вельск будут претендовать на проведение международных соревнований

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что два российских города будут претендовать на проведение этапа Кубка мира в случае возвращения на международную арену.

«Мы надеемся, что, когда решатся все вопросы, мы будем выходить на международную арену. И будем предлагать для международных соревнований не только Тюмень, но и Вельск, надеюсь, здесь откроется аэропорт. Иностранцам будет сложно, конечно, они не привыкли на таких трассах тренироваться, но ничего, потерпят», — приводит слова Вяльбе «Спорт-Экспресс».

Сборная России отстранена Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. В октябре FIS продлила отстранение россиян на весь сезон-2022/23.

С 22 февраля по 6 марта в Малиновке проходят соревнования «Чемпионские высоты».

Ранее лыжник Алексей Червоткин оценил уровень чемпионата мира по лыжным гонкам.