Рублёв пробился в четвертьфинал турнира ATP в Дубае

Российский теннисист Андрей Рублёв пробился в 1/4 финала турнира ATP в Дубае (ОАЭ).

Во втором круге он победил испанца Алехандро Давидовича-Фокина со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:3). Игра продолжалась 2 часа 27 минут.

Рублёв сделал двенадцать эйсов и две двойные ошибки. Его соперник сделал восемь подач навылет и три двойные ошибки.

В следующем круге Рублёв сыграет с победителем пары Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Микаэль Имер (Швеция).

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался об особенностях в игре российских теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублёва.