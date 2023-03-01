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Рублёв пробился в четвертьфинал турнира ATP в Дубае

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Российский теннисист Андрей Рублёв пробился в 1/4 финала турнира ATP в Дубае (ОАЭ).
Рублёв пробился в четвертьфинал турнира ATP в Дубае
  • AP

Во втором круге он победил испанца Алехандро Давидовича-Фокина со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:3). Игра продолжалась 2 часа 27 минут.

Рублёв сделал двенадцать эйсов и две двойные ошибки. Его соперник сделал восемь подач навылет и три двойные ошибки.

В следующем круге Рублёв сыграет с победителем пары Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Микаэль Имер (Швеция).

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался об особенностях в игре российских теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублёва.

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