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Тарпищев объяснил, что Медведев и Рублёв могут улучшить в своей игре

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался об особенностях в игре российских теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублёва.
Тарпищев объяснил, что Медведев и Рублёв могут улучшить в своей игре
  • РИА Новости

«Медведев играет далековато от задней линии. Особенно при приёме подачи. Он при росте 198 см очень быстр, и конечно, если бы у него была тактика быстрого нападения и он играл бы ближе к корту, то, несомненно, показывал бы более стабильный результат», — цитирует Тарпищева РИА Новости.

По его словам, особенность Рублёва заключается в том, что он по натуре агрессор и не чувствует усталости, поэтому теннисиста нужно своевременно останавливать во время нагрузок и развивать вариативность в игре. 

27 февраля Рублёв пробился во второй круг турнира в Дубае. Россиянин обыграл серба Филипа Краиновича со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут.

Ранее сообщалось, что финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков высказался об игре Медведева на турнире категории ATP 500 в Дубае.

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