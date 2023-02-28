Узнать больше

Чесноков — о Медведеве: он играет как никогда хорошо

Короткая ссылка
Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков высказался об игре теннисиста Даниила Медведева на турнире категории ATP 500 в Дубае (ОАЭ).
Чесноков — о Медведеве: он играет как никогда хорошо
  • AP
  • © Kamran Jebreili

«Медведев сейчас в хорошей форме, что Бублику будет очень тяжело. Сейчас Даниил раскочегарился, его понесло, и он играет как никогда хорошо. Мне кажется, он точно будет фаворитом в этом матче», — цитирует Чеснокова «Матч ТВ».

В матче первого круга россиянин обыграл итальянца Маттео Арнальди со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 35 минут. 

В следующем раунде Медведев встретится с казахстанцем Александром Бубликом.

Ранее сообщалось, что Медведев одержал десятую подряд победу после вылета с Australian Open.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить