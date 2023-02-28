Чесноков — о Медведеве: он играет как никогда хорошо

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков высказался об игре теннисиста Даниила Медведева на турнире категории ATP 500 в Дубае (ОАЭ).

«Медведев сейчас в хорошей форме, что Бублику будет очень тяжело. Сейчас Даниил раскочегарился, его понесло, и он играет как никогда хорошо. Мне кажется, он точно будет фаворитом в этом матче», — цитирует Чеснокова «Матч ТВ».

В матче первого круга россиянин обыграл итальянца Маттео Арнальди со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 35 минут.

В следующем раунде Медведев встретится с казахстанцем Александром Бубликом.

Ранее сообщалось, что Медведев одержал десятую подряд победу после вылета с Australian Open.