Чесноков — о Медведеве: он играет как никогда хорошо
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«Медведев сейчас в хорошей форме, что Бублику будет очень тяжело. Сейчас Даниил раскочегарился, его понесло, и он играет как никогда хорошо. Мне кажется, он точно будет фаворитом в этом матче», — цитирует Чеснокова «Матч ТВ».
В матче первого круга россиянин обыграл итальянца Маттео Арнальди со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 35 минут.
В следующем раунде Медведев встретится с казахстанцем Александром Бубликом.
Ранее сообщалось, что Медведев одержал десятую подряд победу после вылета с Australian Open.