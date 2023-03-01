Третьяк поздравил Бобровского с рекордом НХЛ по победным матчам среди российских вратарей

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поздравил голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Сергея Бобровского с рекордом НХЛ по победным матчам среди российских вратарей.

«Я поздравил Сергея. Я очень рад за него, он настоящий патриот. Сергей всегда приходил на помощь сборной России, когда его звали. Это очень стабильный вратарь. А профессионализм вратаря определяется именно по его стабильности.

Можно успешно провести один год или один турнир, а потом не показывать своё мастерство на том же уровне. Бобровский же играет стабильно на протяжении многих лет», — приводит слова Третьяка «РИА Новости».

Бобровский одержал 354-ю победу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в игре с «Флорида Пантерз» (4:1).

Ранее сообщалось, что Сергей Бобровский признан первой звездой матча «Тампа» — «Флорида».