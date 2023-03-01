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Третьяк: ФХР скоро объявит расписание турнира с участием сборной России

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сообщил, что в ближайшее время будет опубликован календарь турнира с участием национальной сборной.
Третьяк: ФХР скоро объявит расписание турнира с участием сборной России
  • РИА Новости

«Турнир должен пройти в мае, расписание уже готово, скоро мы о нём объявим. Министр заявил, что мы должны поддерживать международные связи в нынешней обстановке, контактировать с дружественными странами, что Федерация хоккея России и делает», — цитирует Третьяка РИА Новости

В феврале 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок.

25 января Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации рассмотреть возможность допуска российских спортсменов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. 

Ранее Третьяк высказал мнение о том, какие клубы являются фаворитами Кубка Гагарина.

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