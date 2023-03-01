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Непряева рассказала, как относится к критике

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Российская лыжница Наталья Непряева рассказала, как относится к критике в свой адрес.
Непряева рассказала, как относится к критике
  • РИА Новости

«На самом деле, за столько лет у меня прочный панцирь вырос, который защищает меня от всего. Я психологически устойчива и к хейту, и к похвалам. Я просто знаю, что я могу и что не могу, и делаю то, что могу. Я прекрасно понимаю, что меня очень многие хейтят по разным поводам, но это их право», — приводит слова Непряевой «Чемпионат».

Также она отметила, что никакие разговоры не влияют на её психику и настроение, а самое главное — не обращать внимания на внешние раздражители.

28 февраля Непряева стала второй в гонке на 10 км на «Чемпионских высотах». 27-летняя спортсменка также является трёхкратным призёром Олимпийских игр и трёхкратным призёром чемпионатов мира.

Ранее она рассказала, почему не смотрит трансляции с чемпионата мира по лыжным видам спорта в словенской Планице.

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