Непряева: целенаправленно гонки чемпионата мира по лыжным видам спорта не смотрю

Олимпийская чемпионка Наталья Непряева рассказала, почему не смотрит трансляции с чемпионата мира по лыжным видам спорта в словенской Планице.

«Целенаправленно гонки я не смотрю. Бывает, приходишь в столовую, а там по телевизору идёт трансляция. Тогда во время приёма пищи посмотрю», — цитирует Непряеву РИА Новости.

Она призналась, что главные новости первенства планеты ей рассказывают подруги и друзья по команде, «особенно когда какие-то форс-мажорные ситуации происходят».

«Падения, поломка креплений и т. п. Единственное, что я детально проанализировала, — это протокол женского скиатлона. А всё остальное проходит в таком формате: «А, эта гонка так завершилась? Ну хорошо, теперь я в курсе», — заключила Непряева.

В эти дни в Малиновке Архангельской области проходят соревнования «Чемпионские высоты», которые являются альтернативными стартами проходящему в эти же сроки ЧМ в Планице. Российские состязания, в которых принимают участие около 450 спортсменов, завершатся 5 марта.

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова прошла разделку на 10 км за 28 минут и 24,6 секунды. Второй к финишу прибежала Непряева, отставшая на 24,6 секунды. Тройку победителей замкнула Анастасия Кулешова (+35,8).

Сборная России отстранена от участия в ЧМ по решению Международной федерации лыжного спорта из-за ситуации на Украине.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что на «Чемпионских высотах» гораздо интереснее, чем на чемпионате мира.







