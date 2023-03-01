Вяльбе сравнила «Чемпионские высоты» с ЧМ-2023 по лыжным гонкам

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сравнила «Чемпионские высоты» с чемпионатом мира 2023 года по лыжным гонкам в Планице (Словения).

«Мы вроде называем это альтернативными играми, когда параллельно с нами проходит чемпионат мира. Как раз, наверное, у них альтернативные игры, а у нас здесь настоящий ЧМ. Смотрите, какие плотные и классные результаты», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

Александр Большунов одержал победу в гонке свободным стилем на «Чемпионских высотах». Спортсмен преодолел разделку в 15 км за 35 минут 56,8 секунды. Вторым к финишу пришёл Алексей Червоткин с отставанием 6,0 секунды. Тройку победителей замкнул Иван Якимушкин (+20,4).

Ранее Червоткин признался, что не рассчитывал на попадание в тройку.