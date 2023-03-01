Полузащитник «Крыльев Советов» Рахманович рассказал, чего не хватает российскому футболу

Боснийский полузащитник самарских «Крыльев Советов» Амар Рахманович рассказал, чего не хватает российскому футболу.

«Изнурительная работа и железная дисциплина. То, чего, на мой взгляд, не хватает русскому футболу. В определённые моменты что сезона, что игры команды здесь шатает — то вверх, то вниз. Концентрации и стабильности недостаточно», — цитирует Рахмановича Sport24.

28-летний футболист перешёл из турецкого «Коньяспор» в «Крылья» в сезоне-2022/23. Всего за самарский клуб он провёл восемь матчей, забил один мяч и не отметился результативными передачами. Контракт игрока с самарцами рассчитан до 30 июня 2025 года. Стоимость футболиста на Transfermarkt оценивается в €2,5 млн.

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